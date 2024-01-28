СМИ: участники «Би-2» признали вину в проведении нелегальных концертов в Таиланде

По его словам, информация о скорой депортации получена от управления иммиграционной службы Пхукета.

Уточняется, что участники группы признали вину в проведении несогласованных с властями концертов. По законам королевства это считается нелегальной работой.

Соснов отметил, что сотрудников генконсульства не привлекали к процессу депортации.

Суд Пхукета приговорил музыкантов «Би-2» к штрафу в размере $95 (около 8400 рублей) на каждого, напоминает «Радиоточка НСН».

