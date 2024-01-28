СМИ: участники «Би-2» признали вину в проведении нелегальных концертов в Таиланде
Участников российской рок-группы «Би-2» в ближайшее время депортируют из Таиланда, пишет газета «Известия» со ссылкой на генерального консула РФ в провинции Пхукет Владимира Соснова.
По его словам, информация о скорой депортации получена от управления иммиграционной службы Пхукета.
Уточняется, что участники группы признали вину в проведении несогласованных с властями концертов. По законам королевства это считается нелегальной работой.
Соснов отметил, что сотрудников генконсульства не привлекали к процессу депортации.
Суд Пхукета приговорил музыкантов «Би-2» к штрафу в размере $95 (около 8400 рублей) на каждого, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru