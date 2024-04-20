СМИ: У Куклачева начались проблемы с дыханием после перенесенного инфаркта
Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву приходится регулярно использовать кислородную маску, так как у него появились проблемы с дыханием после перенесенного инфаркта, передает Telegran-канал Shot.
Отмечается, что артист с трудом дышит самостоятельно. Уже два дня дрессировщик находится в обычной палате. Он по чуть-чуть сам ходит, а также моет за собой посуду. Сын артиста Дмитрий рассказал СМИ, что от кислородной маски отец старается надолго не отходить. Несмотря на перенесенную операцию, настроение у Куклачева оптимистичное.
Артисту стало плохо во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве 12 апреля, Куклачева госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru