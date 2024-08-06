В Госдуме призвали запретить любые гастроли Пугачевой в России

Министерству культуры следует запретить любые возможные гастроли народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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По его словам, россияне не должны покупать быилет на такой концерт, чтобы показать свое отношение к певице, а также, чтобы ударить «по самому больному - по кошельку».

Депутат подчеркнул, что если бы Пугачёву признали иноагентом, то «такой камбэк стал бы невозможным».

«Понятно, что деньги у семейки предателей заканчиваются, и унылые попытки Галкина петь по-латышски и по-украински больше не приносят ожидаемых гонораров», - заключил Журавлев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пугачёва до конца года планирует дать сольный концерт в России, однако её супруг Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) заявил, что эти публикации не соответствуют действительности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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