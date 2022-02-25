Марата Башарова выгнали из театра «Школа современной пьесы»

Актера Марата Башарова выгнали из московского театра «Школа современной пьесы». Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов» со ссылкой на художественного руководителя театра, народного артиста России Иосифа Райхельгауза.

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«Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно. <...> Я <...> однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы», — говорится в заявлении Райхельгауза.

Ранее Башаров опубликовал в Instagram архивное фото с президентом Владимиром Путиным, подписал снимок словом «спасибо». Пользователи посчитали, что актер таким образом выражает свое отношение к военной операции России на Украине. Часть комментаторов поддержала Башарова, другие юзеры называли артиста «продажным» или недоумевали, чему посвящен пост.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыТеатрыМарат Башаров
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