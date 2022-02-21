Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица согласился с предложением министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии. Такую информацию распространила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.

Шойгу провёл встречу с Кустурицей в понедельник, 21 февраля. По словам Марковской, Шойгу подчеркнул давние дружеские отношения с режиссёром, его талант и большую работу. Кинематографист назвал «большой честью» такое предложение.

Эмир Кустурица уже озвучил творческие планы на новом посту. Он намерен перенести сюжеты знаменитых фильмов на сцену. Речь, по его словам, идёт о картинах «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других.

