СМИ: Треть творческих работников живут в Москве

Креативный сектор включает в себя 16 отраслей экономики. Это, в частности, архитектура, дизайн, звукозапись, фотография, издательская деятельность, исполнительские искусства, IT и видеоигры, кино и анимация.

Отмечается, что в двух столицах трудится почти такое же количество представителей креативных индустрий, как во всех остальные регионах России. Примечательно, что доля этих двух городов в общей численности населения России при этом заметно меньше — 12,4%.

На столицу России приходится треть «креативщиков» (33,7%), на Санкт-Петербург — 8,3%. Всего численность занятых в креативных индустриях по итогам 2022 года составляла 2,3 миллиона человек.

Ранее генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина рассказала «Радиоточке НСН», что стоимость минуты 2D-анимации сегодня начинается от 550 тысяч рублей.

