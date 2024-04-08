«До миллиона за минуту»: Создатели «Смешариков» о стоимости анимации

Развитие анимационной отрасли было бы затруднительным без поддержки государства, заявила НСН Юлия Немчина.


Стоимость минуты 2D-анимации сегодня начинается от 550 тысяч рублей, рассказала НСН генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина.

В России 8 апреля празднуют День российской анимации. В этот день в 1912 году в России состоялась премьера анимационного фильма под названием «Прекрасная Люканида, или война усачей и рогачей» режиссёра Владислава Старевича. По словам Немчиной, для создания успешного анимационного проекта сегодня, прежде всего, важна оригинальная идея.

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«О секрете нашего проекта «Смешарики» постарались рассказать в книге «Смешарики. История культовой Вселенной». На мой взгляд, он кроется в абсолютной уникальности проекта и команде, которая создаёт его уже более 20 лет. Для создания франшизы, которая получит признание во всем мире, нужна очень профессиональная команда. Причем я говорю сейчас не только о творческой группе, но и о коммерческой, финансовой, юридической и других структурах, которые знают, как делать свою работу на 100%. В группе компаний «Рики» работают именно такие специалисты», - заявила она.

По словам собеседницы НСН, производство мультфильмов остается дорогим процессом.

«Необходимо учитывать много факторов. Производство анимации – это долгий и кропотливый процесс, но приблизительно ценовой диапазон 2D-анимации стартует - от 550 тысяч рублей за минуту. В 3D-анимации стоимость минуты может доходить до одного миллиона рублей», - сказала она.

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Немчина также добавила, что анимационная отрасль в России сегодня динамично развивается, большую помощь в этом оказывает поддержка государства.

«В такой день, не хочется говорить о проблемах. Не скрою, есть вопросы, которые еще только предстоит решить. Но диалог отрасли и власти налажен. Благодаря Ассоциации анимационного кино интересы индустрии лоббируются на всех уровнях. Идет развитие как внутри страны, так и за ее пределами. Проводятся выставочные мероприятия и форумы, предлагаются действенные решения. Отрасль развивается», - заключила она.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские фильмы заработали за рубежом $17,6 млн, а лидером стал мультфильм «Коты Эрмитажа». Кассовые сборы проекта по итогу года составили $5 млн, при этом максимальные показатели пришлись на Вьетнам, Италию, Австралию и Францию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НМГ Кинопрокат
ТЕГИ:АнимацияМультфильм

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