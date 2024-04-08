«До миллиона за минуту»: Создатели «Смешариков» о стоимости анимации

«О секрете нашего проекта «Смешарики» постарались рассказать в книге «Смешарики. История культовой Вселенной». На мой взгляд, он кроется в абсолютной уникальности проекта и команде, которая создаёт его уже более 20 лет. Для создания франшизы, которая получит признание во всем мире, нужна очень профессиональная команда. Причем я говорю сейчас не только о творческой группе, но и о коммерческой, финансовой, юридической и других структурах, которые знают, как делать свою работу на 100%. В группе компаний «Рики» работают именно такие специалисты», - заявила она.

По словам собеседницы НСН, производство мультфильмов остается дорогим процессом.

«Необходимо учитывать много факторов. Производство анимации – это долгий и кропотливый процесс, но приблизительно ценовой диапазон 2D-анимации стартует - от 550 тысяч рублей за минуту. В 3D-анимации стоимость минуты может доходить до одного миллиона рублей», - сказала она.