СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы РФ
Голливудский актер Том Круз расстался с дочерью бывшего депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова Эльсиной, сообщает Sun со ссылкой на источники.
По данным издания, несмотря на то, что актер прекратил отношения с Эльсиной, он хочет, чтобы они остались друзьями, поскольку они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне. Как отмечает собеседник газеты, отношения между Томом и Эльсиной «просто исчерпали себя».
Впервые об отношениях актера и россиянки стало известно в декабре 2023 года.
После этого стало известно, что пара встречается официально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru