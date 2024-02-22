СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы РФ

Голливудский актер Том Круз расстался с дочерью бывшего депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова Эльсиной, сообщает Sun со ссылкой на источники.

Daily Mail: У Тома Круза роман с дочерью экс-депутата Госдумы

По данным издания, несмотря на то, что актер прекратил отношения с Эльсиной, он хочет, чтобы они остались друзьями, поскольку они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне. Как отмечает собеседник газеты, отношения между Томом и Эльсиной «просто исчерпали себя».

Впервые об отношениях актера и россиянки стало известно в декабре 2023 года.

После этого стало известно, что пара встречается официально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГосдумаДепутатыАктерыГолливуд

Горячие новости

Все новости

партнеры