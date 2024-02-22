СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы РФ

По данным издания, несмотря на то, что актер прекратил отношения с Эльсиной, он хочет, чтобы они остались друзьями, поскольку они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне. Как отмечает собеседник газеты, отношения между Томом и Эльсиной «просто исчерпали себя».

Впервые об отношениях актера и россиянки стало известно в декабре 2023 года.

После этого стало известно, что пара встречается официально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

