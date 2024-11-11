Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 8»
Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала первый трейлер очередного фильма франшизы «Миссия невыполнима».
Восьмая лента станет прямым продолжением кинокартины «Миссия невыполнима 7». При этом, если у первой части дилогии был подзаголовок «Смертельная расплата», то у второй - «Последняя расплата», что может служить намёком на окончание истории агента Итана Ханта и его команды, которым нужно уничтожить искусственный интеллект «Сущность».
Как и во всех предыдущих частях главную роль исполнил Том Круз. Кроме него в «Миссия невыполнима 8» сыграли Винг Рэймс, Саймон Пегг, Ванесса Кирби. Мировая премьера состоится 23 мая 2025 года.
Ранее стало известно, что актёры Брендан Фрейзер и Джессика Честейн присоединились к новому кинопроекту Барри Левинсона об убийстве президента США Джона Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru