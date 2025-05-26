Премьеру фильма о Майкле Джексоне перенесли на 2027 год
Студия Lionsgate решила перенести выход предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне на 2027 год. Как пишет Deadline, об этом заявил гендиректор Джон Фелтимер.
По его словам, в настоящее время у студии есть «более трёх с половиной часов потрясающих кадров» с королём поп-музыки, рассматривается возможность разделения проекта на два фильма.
«В ближайшие недели мы объявим окончательный план выпуска и его сроки», - заключил Фелтимер.
Изначально лента «Майкл», которая расскажет историю Майкла Джексона, должна была выйти в 2025 году. Главную роль в проекте исполнит настоящий племянник певца Джаафар Джексон.
Ранее в США на одном из складов была найдена коллекция неизданных песен Майкла Джексона, сообщает Ura.ru.
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