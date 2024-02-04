СМИ: телеведущему Гордону стало плохо в студии Первого канала
Телеведущий Александр Гордон почувствовал себя плохо на съемках передачи на Первом канале, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, прибывшие медики диагностировали у Гордона аритмию. Телеведущему сделали укол, после чего он вернулся к съемкам.
Ранее на съемках программы «Закрытый показ» произошел скандал со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым. Гости обсуждали картину «Подельники» Евгения Григорьева. По данным СМИ, Гордон попросил артиста покороче высказать свое мнение о картине, после чего актер демонстративно покинул шоу.
Передача «Закрытый показ» с Гордоном вернулась в эфир Первого канала 20 января, напоминает «Радиоточка НСН».
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