СМИ: Телеведущая Высоцкая закрыла свой бизнес «Едим дома» из-за убытков

В сообщении говорится, что причиной стали убытки. Отмечается, что выручка компании стала падать с 2022 года.

«Убытки были спровоцированы, в том числе, мемными видео с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырничками», - пишет Mash, отмечая, что от записи передач «Едим дома» Высоцкая пока не отказывается.

Ранее в СМИ появилась информация, что певица и телеведущая Ольга Бузова закрыла свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

