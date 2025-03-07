СМИ: Телеведущая Высоцкая закрыла свой бизнес «Едим дома» из-за убытков
Телеведущая Юлия Высоцкая закрыла свой бизнес «Едим дома». Как пишет Telergram-канал Mash, речь идёт о кулинарных студиях, производстве товаров и закусочных.
В сообщении говорится, что причиной стали убытки. Отмечается, что выручка компании стала падать с 2022 года.
«Убытки были спровоцированы, в том числе, мемными видео с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырничками», - пишет Mash, отмечая, что от записи передач «Едим дома» Высоцкая пока не отказывается.
Ранее в СМИ появилась информация, что певица и телеведущая Ольга Бузова закрыла свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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