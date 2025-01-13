СМИ: Ресторан дочери Валерия Меладзе Omela закрылся в Москве
Ресторан Omela и бар при ресторане, которые принадлежали Софье Меладзе, дочери певца Валерия Меладзе, закрылись в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что убыток ООО «Кафе Набоков», к которой относился ресторан, составлял 30 миллионов рублей.
Заведение было открыто в начале 2022 года и специализировалось на средиземноморской кухне. В 2024 года заведение сменило три шеф-повара, однако проект не смог выйти на окупаемость.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева в Telegram-канале сообщила, что выходит из ресторанного бизнеса ради других проектов. Она уточнила, что оставила лапшичную Nudles своему бизнес-партнеру ресторатору Александру Пичугину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru