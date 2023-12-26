СМИ: Суд взыскал со звезды «Последнего богатыря» Хориняка 100 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал со звезды «Последнего богатыря» и «Кухни» актёра Виктора Хориняка неустойку за поздний отказ сниматься в новой комедии, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, артист подписал контракт на съёмки у в фильме «Любви не бывает» и получил аванс. Однако работа в картине, где Хориняку досталась главная роль, в назначенный срок не начались - актёр сообщил о своём отказе перед первым съёмочным днём, хотя по договору должен был сделать это гораздо раньше.
Истец отметил, что съёмки пришлось отложить из-за поиска нового исполнителя. К тому же, по его мнению, прибыль от участия Хориняка была бы выше. В итоге у актёра захотели отсудить чуть больше пяти миллионов рублей неустойки, однако Арбитражный суд Москвы посчитал, что ста тысяч рублей будет достаточно. Плюс 30 тысяч рублей на оплату юридических услуг и 48 тысяч рублей госпошлины.
Представляющий интересы истца адвокат Молохов заявил, что «капризные молодые кинодивы мужского пола изрядно зазвездились». Он указал, что за такое поведение Хориняк и ему подобные могут получить «бойкот со стороны профессионального сообщества».
Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с сосисочной комика Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог» 736 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Суд взыскал со звезды «Последнего богатыря» Хориняка 100 тысяч рублей
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