Муцениеце отозвала иск о взыскании алиментов с Прилучного
Российская актриса Агата Муцениеце отозвала иск о взыскании алиментов со своего бывшего супруга Павла Прилучного, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Головинский суд Москвы.
В инстанции не объяснили, чем обусловлен отказ Муцениеце от разбирательств. В суде заявили, что процесс проходит в закрытом режиме, поэтому обнародовать детали невозможно.
В октябре Муцениеце подала иск против Прилучного о взыскании алиментов на двух несовершеннолетних детей. Позже актриса увеличила размер требований.
Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. В браке родились двое детей. В 2020 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и начала бракоразводный процесс, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru