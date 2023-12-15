Муцениеце отозвала иск о взыскании алиментов с Прилучного

В инстанции не объяснили, чем обусловлен отказ Муцениеце от разбирательств. В суде заявили, что процесс проходит в закрытом режиме, поэтому обнародовать детали невозможно.

В октябре Муцениеце подала иск против Прилучного о взыскании алиментов на двух несовершеннолетних детей. Позже актриса увеличила размер требований.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. В браке родились двое детей. В 2020 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и начала бракоразводный процесс, напоминает «Радиоточка НСН».

