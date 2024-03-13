СМИ: Суд отказался взыскать с актёра Хориняка 8 миллионов рублей
Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу кинокомпании «Мотор фильм студия», требующей взыскать с актера Виктора Хориняка более 8 миллионов рублей за отказ от участия в съемках комедии «Любви не бывает». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Согласно материалам дела, актер, известный по съемкам в сериале «Кухня», ранее согласился исполнить роль в новом проекте. Заключив договор с кинокомпанией, он обязался принять участие в репетициях, пробах, съемках рекламных фотографий в соответствии со своим графиком занятости. Однако в дальнейшем не приехал на читку сценария и примерку костюма.
Хориняк расторг договор и вернул аванс в размере 800 тысяч рублей, после этого кинокомпания подала к артисту иск на восемь миллионов рублей. Однако суд счел подобные требования завышенными и взыскал с актера только неустойку в размере 100 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей расходов на адвоката и 48 тысяч рублей госпошлины.
Ранее продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что отношения актера и создателей фильма регулируется договором, и если актер в последний момент отказывается от съемок, это «безобразный поступок».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru