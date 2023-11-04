СМИ: стоимость дачи Пугачевой под Москвой упала в два раза

Стоимость фамильной дачи российской певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске рухнула в два раза — с 225 до 100 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, снижение цены вызвано срочностью сделки. Стоимость недвижимости снизили сами владельцы, чтобы скорее реализовать роскошную недвижимость.

Особняк площадью 800 квадратных метров с собственным причалом расположился на участке в 70 соток около реки Истры.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и Пугачева, не место в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:НедвижимостьАлла Пугачева

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