СМИ: Создатели «Слова пацана» выкупили право на использование бренда у блогера
У создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не было прав на использование товарного знака «Слова пацана», им пришлось заплатить за лицензию владельцу одноименного YouTube-канала Роману Трофимову. Об этом сообщил Forbes.
Отмечается, что обычно создатели фильмов и сериалов в РФ не регистрируют название как торговую марку, так как проект может «провалиться». У кинокомпании Toomuch Production, которая выпустила сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», к моменту окончания съемок также не было зарегистрированных прав на использование названия. Поэтому, указывает издание, в сентябре кинокомпании пришлось выкупить лицензию на бренд.
По данным Роспатента, 20 сентября 2023 года Роман Трофимов заключил лицензионное соглашение с Toomuch Production и предоставил компании право на использование товарного знака до июня 2031 года. При этом право на выпуск обуви, одежды и мерча осталось у Трофимова. Так, Трофимов зарегистрировал в Роспатенте одноименный товарный знак еще в апреле 2022 года.
Ранее сообщалось, что персонаж Вова «Адидас» в исполнении актера Ивана Янковского стал любимым героем среди россиян в нашумевшем сериале «Слово пацана». За Вову «Адидаса» проголосовали 22% опрошенных граждан. На втором месте оказался его младший брат Маратик с 17% голосов. Тройку лидеров замывает Андрей «Пальто» (13%), передает «Радиоточка НСН».
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