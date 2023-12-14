СМИ: Создатели «Слова пацана» выкупили право на использование бренда у блогера

Отмечается, что обычно создатели фильмов и сериалов в РФ не регистрируют название как торговую марку, так как проект может «провалиться». У кинокомпании Toomuch Production, которая выпустила сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», к моменту окончания съемок также не было зарегистрированных прав на использование названия. Поэтому, указывает издание, в сентябре кинокомпании пришлось выкупить лицензию на бренд.

По данным Роспатента, 20 сентября 2023 года Роман Трофимов заключил лицензионное соглашение с Toomuch Production и предоставил компании право на использование товарного знака до июня 2031 года. При этом право на выпуск обуви, одежды и мерча осталось у Трофимова. Так, Трофимов зарегистрировал в Роспатенте одноименный товарный знак еще в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что персонаж Вова «Адидас» в исполнении актера Ивана Янковского стал любимым героем среди россиян в нашумевшем сериале «Слово пацана». За Вову «Адидаса» проголосовали 22% опрошенных граждан. На втором месте оказался его младший брат Маратик с 17% голосов. Тройку лидеров замывает Андрей «Пальто» (13%), передает «Радиоточка НСН».

