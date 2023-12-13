Россияне выступили против запрета сериала «Слово пацана»

Исследование проводилось среди 1300 совершеннолетних россиян. Оказалось, что треть опрошенных в возрасте от 18 до 24 смотрели сериал, 45% ознакомившихся с картиной оказались в возрасте от 25 до 34 лет. Не смотревшие и не планирующие смотреть сериал (49%) преимущественно женщины и опрошенные граждане старшего поколения.

Россияне высоко оценили работу режиссера Жоры Крыжовникова - 83% опрошенных признались, что им очень понравился сериал, и оценили его на 8,5 баллов и выше. Десять баллов поставили 55%, среди молодежи этот процент немного выше - 60%.

Наиболее популярный ответ, почему россиянам нравится сериал, стал вариант «сериал жизненный, отражает историю» - за него проголосовали 28%. 10 процентов опрошенных признались, что он вызывает у них ностальгию.

Среди тех, кому не понравился сериал, самым популярным аргументом была названа жестокость сериала - такого мнения придерживаются пять процентов респондентов, 4% назвали работу просто плохой без каких-либо подробностей.

Ранее режиссер Никита Михалков назвал глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

