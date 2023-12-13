Россияне выступили против запрета сериала «Слово пацана»
Девять из десяти россиян выступили против запрета сериала «Слово пацана». Такие данные привело социологическое агентство «Вебер» по результатам проведенного опроса.
Исследование проводилось среди 1300 совершеннолетних россиян. Оказалось, что треть опрошенных в возрасте от 18 до 24 смотрели сериал, 45% ознакомившихся с картиной оказались в возрасте от 25 до 34 лет. Не смотревшие и не планирующие смотреть сериал (49%) преимущественно женщины и опрошенные граждане старшего поколения.
Россияне высоко оценили работу режиссера Жоры Крыжовникова - 83% опрошенных признались, что им очень понравился сериал, и оценили его на 8,5 баллов и выше. Десять баллов поставили 55%, среди молодежи этот процент немного выше - 60%.
Наиболее популярный ответ, почему россиянам нравится сериал, стал вариант «сериал жизненный, отражает историю» - за него проголосовали 28%. 10 процентов опрошенных признались, что он вызывает у них ностальгию.
Среди тех, кому не понравился сериал, самым популярным аргументом была названа жестокость сериала - такого мнения придерживаются пять процентов респондентов, 4% назвали работу просто плохой без каких-либо подробностей.
Ранее режиссер Никита Михалков назвал глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самый крупный банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт «Мир»
- Госдума приняла закон о выплате маткапитала только детям с гражданством России
- Более половины россиян не знали слово «чушпан» до выхода сериала «Слово пацана»
- При обстреле Донецка погиб мужчина
- Юрист Соловьев предупредил об увеличении налога на недвижимость в 2024 году
- Россияне назвали любимых и нелюбимых персонажей сериала «Слово пацана»
- Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы на 2024 год
- Путин поздравил с 30-летием Совет Федерации
- На проведение выборов президента России выделили свыше 33 млрд рублей
- Россияне выступили против запрета сериала «Слово пацана»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru