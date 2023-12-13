Россияне назвали любимых и нелюбимых персонажей сериала «Слово пацана»
Персонаж Вова «Адидас» в исполнении актера Ивана Янковского стал любимым героем среди россиян в нашумевшем сериале «Слово пацана». Результатом опроса поделилось социологическое агентство «Вебер».
За Вову «Адидаса» проголосовали 22% опрошенных граждан. На втором месте оказался его младший брат Маратик с 17% голосов. Тройку лидеров замывает Андрей «Пальто» (13%).
Безусловным лидером среди нелюбимых персонажей оказался Кащей - его образ оказался неприятен 40% россиян. Следом идут Ильдар (22%) и Валера «Турбо» (16%). Примечательно, что мать Андрея оказалась впала в немилость 12% любителей сериала.
При этом половина опрошенных считает, что у сериала будет плохой конец, и лишь 11 процентов верят, что история закончится на хорошей ноте.
Накануне консультант проекта, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев признался, что бывшие участники криминальных группировок Казани высоко оценили сериал. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru