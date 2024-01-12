СМИ: Состояние поэта Рубинштейна крайне тяжелое

Состояние поэта и публициста Льва Рубинштейна после аварии оценивают как крайне тяжелое. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Поэт Рубинштейн остается в реанимации после ДТП

По данным СМИ, публициста доставили в больницу с множественными переломами и повреждением внутренних органов. На данный он подключен к ИВЛ и остается в глубокой коме. Ранее литератору провели операцию после ДТП в Москве.

Водитель автомобиля Volkswagen, сбивший поэта на северо-востоке Москвы, стал фигурантом уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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