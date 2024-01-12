СМИ: Состояние поэта Рубинштейна крайне тяжелое

По данным СМИ, публициста доставили в больницу с множественными переломами и повреждением внутренних органов. На данный он подключен к ИВЛ и остается в глубокой коме. Ранее литератору провели операцию после ДТП в Москве.

Водитель автомобиля Volkswagen, сбивший поэта на северо-востоке Москвы, стал фигурантом уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, напоминает «Радиоточка НСН».

