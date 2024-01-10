Поэт Рубинштейн остается в реанимации после ДТП
10 января 202411:12
Поэт и публицист Лев Рубинштейн после ДТП в Москве находится в экстренной реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
«Состояние Льва Семеновича крайне тяжелое пока», — подчеркнули в учреждении.
Ранее на северо-востоке Москвы 76-летнего Рубинштейна сбила машина. По данным столичного Дептранса, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, пишет RT. Поэта доставили в институт Склифосовского.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru