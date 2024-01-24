СМИ: состояние актрисы Валентины Талызиной стабилизировалось

Состояние, госпитализированной в свой День рождения, 22 января, актрисы Валентины Талызиной, стабилизировалось, сообщает «Пятый канал».

Талызина раскрыла подробности съемок в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Народная артистка РСФСР пока всё-ещё остается в клинике с обострением бронхита. В больницу она попала с подозрением на пневмонию.

Как отмечается, последние анализы Талызиной показали положительную динамику.

Ранее Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием заболевшей Талызиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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