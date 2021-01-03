Талызина раскрыла подробности съемок в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Актриса Валентина Талызина, которая озвучила главную героиню Надю в исполнении Барбары Брыльска, рассказала, как получила небольшую роль в съёмках фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
«На самом деле я на роль Нади не пробовалась. Рязанову бы в голову не пришло мне эту героиню предложить — не видел он меня в этой роли. Но я очень любила и люблю Эльдара Александровича, поэтому и на эпизод сразу согласилась. Две учительницы, подружки, такие сумашедшие, заваливаются в гости — отличная роль!» — пояснила Талызина изданию «Аргументы и факты».
По словам актрисы, квартиры героев кинематографисты снимали не в Ленинграде и Москве, а только в столице в районе проспекта Вернадского, сообщает RT.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что Рязанову удалось создать картину, что называется, на все времена.
«Это фильм про нас, про мужчин, про женщин, про любовь. Что касается художественной ценности, конечно, это не Феллини и не Антониони. Строго говоря, это даже не кино, а экранизация театральной постановки. Но актёрские работы здесь блистательны, и я думаю, что этот фильм будет жить ещё достаточно долго», - заявил он в беседе с НСН.
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