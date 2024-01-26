СМИ: Шоумен Гудков отказался от концертов в России до конца лета
Шоумен Александр Гудков решил отказаться от выступлений в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, комик решил взять паузу минимум до конца лета, так как не желает появляться на публике.
Источник в окружении артиста, на который ссылается Mash, также добавил, что спрос на Гудкова упал, а читать заготовленные шутки от посторонних людей комик не желает.
Ранее в СМИ появилась информация, что Гудков вернулся в Россию - комика заметили в Шереметьево. При этом представители комика указали, что он никуда не уезжал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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