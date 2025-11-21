СМИ: Банки в РФ выступили за запрет программ лояльности на маркетплейсах

Они также выступают за различные формы косвенного финансирования, такие как бонусные программы. Обращение об этом было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В письме предлагается распространить ограничения на инвестиции в программы лояльности, механизмы возврата средств и маркетинговые субсидии. В качестве исключения предлагается вывести товары собственных брендов маркетплейсов и продукцию социально значимых категорий.

Кредитные организации считают, что подобные меры не приведут к росту цен для потребителей.

Однако Wildberries и Ozon уже заявили, что запрет программ лояльности, который лоббируют крупные банки, обернётся значительным подорожанием товаров для десятков миллионов россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

