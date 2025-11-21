СМИ: Банки в РФ выступили за запрет программ лояльности на маркетплейсах
Руководители ведущих банков России выступили с инициативой о введении запрета для маркетплейсов на предоставление прямых скидок, сообщает ТАСС.
Они также выступают за различные формы косвенного финансирования, такие как бонусные программы. Обращение об этом было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.
В письме предлагается распространить ограничения на инвестиции в программы лояльности, механизмы возврата средств и маркетинговые субсидии. В качестве исключения предлагается вывести товары собственных брендов маркетплейсов и продукцию социально значимых категорий.
Кредитные организации считают, что подобные меры не приведут к росту цен для потребителей.
Однако Wildberries и Ozon уже заявили, что запрет программ лояльности, который лоббируют крупные банки, обернётся значительным подорожанием товаров для десятков миллионов россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
