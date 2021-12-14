СМИ: Сергея Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ, режиссёра и сценариста Сергея Соловьева похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со скидкой на источник в окружении режиссёра.
Собеседник агентства уточнил, что на этом же кладбище похоронены родители Соловьёва и его сын Митя.
«Отпевание состоится в четверг, 16 декабря, в 11:00 в церкви Иоанна Богослова на улице Бронной», - добавил источник.
Сергей Соловьев умер 13 декабря на 78 году жизни, сообщает RT. Причиной смерти создателя фильмов «Спасатель», «Сто дней после детства», «Асса» и других стали проблемы с сердцем.
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