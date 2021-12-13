В Мосгордуме заявили о желании увековечить память режиссера Соловьева
Память режиссёра, народного артиста РФ, сценариста Сергея Соловьева могут увековечить в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.
Он подчеркнул, что Соловьев – «талантливейший человек и как режиссер, и как педагог, и как член Союза кинематографистов РФ». Герасимов отметил, что в Мосгордуме готовы содействовать увековечиванию памяти режиссера, если такое предложение поступит.
Создатель трилогии «Асса», фильма «Спасатель» и многих других скончался в Москве 13 декабря. Режиссеру было 77 лет.
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