В Мосгордуме заявили о желании увековечить память режиссера Соловьева

Память режиссёра, народного артиста РФ, сценариста Сергея Соловьева могут увековечить в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев

Он подчеркнул, что Соловьев «талантливейший человек и как режиссер, и как педагог, и как член Союза кинематографистов РФ». Герасимов отметил, что в Мосгордуме готовы содействовать увековечиванию памяти режиссера, если такое предложение поступит.

Создатель трилогии «Асса», фильма «Спасатель» и многих других скончался в Москве 13 декабря. Режиссеру было 77 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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