В Мосгордуме заявили о желании увековечить память режиссера Соловьева

Он подчеркнул, что Соловьев – «талантливейший человек и как режиссер, и как педагог, и как член Союза кинематографистов РФ». Герасимов отметил, что в Мосгордуме готовы содействовать увековечиванию памяти режиссера, если такое предложение поступит.

Создатель трилогии «Асса», фильма «Спасатель» и многих других скончался в Москве 13 декабря. Режиссеру было 77 лет.

