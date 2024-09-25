СМИ: Съемки байопика Мартина Скорсезе об Иисусе Христе отменили
Съемки фильма режиссера Мартина Скорсезе о жизни Иисуса Христа отменены, проект перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на источники.
Отмечается, что работа над картиной откладывается из-за подготовки Скорсезе к съемкам другого фильма – биографической ленте о музыканте Фрэнке Синатре. Согласно данным, сложность в этом процессе заключается в получении разрешения от семьи культового певца, которое постановщик рассчитывал получить гораздо раньше.
Издание указало, что изначально оба фильмы должны были начать сниматься уже в этом году, однако теперь находятся под угрозой.
Ранее сообщалось, что обладатель трех «Оскаров», американский кинорежиссер Стивен Спилберг станет продюсером фильма о конкурентной борьбе Coca-Cola и Pepsi. Лента получит название «Война Колы», передает «Радиоточка НСН».
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