СМИ: Съемки байопика Мартина Скорсезе об Иисусе Христе отменили

Отмечается, что работа над картиной откладывается из-за подготовки Скорсезе к съемкам другого фильма – биографической ленте о музыканте Фрэнке Синатре. Согласно данным, сложность в этом процессе заключается в получении разрешения от семьи культового певца, которое постановщик рассчитывал получить гораздо раньше.

Издание указало, что изначально оба фильмы должны были начать сниматься уже в этом году, однако теперь находятся под угрозой.

Ранее сообщалось, что обладатель трех «Оскаров», американский кинорежиссер Стивен Спилберг станет продюсером фильма о конкурентной борьбе Coca-Cola и Pepsi. Лента получит название «Война Колы», передает «Радиоточка НСН».

