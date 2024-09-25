По мультфильму «Головоломка» снимут мультсериал

Мультипликационный сериал «Студия сновидений» станет спин-оффом мультфильма «Головоломка». Компания Disney+ представила первый тизер.

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Премьера мультсериала запланирована на 11 декабря.

Действие ленты разворачивается между двумя фильмами и сосредоточено на киностудии, где создаются сны главной героини - девочки по имени Райли.

Ранее «Головоломка-2» вошла в список самых кассовых фильмов в истории, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из трейлера
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