Стивен Спилберг станет продюсером фильма о конкурентной борьбе Coca-Cola и Pepsi
Обладатель трёх «Оскаров», американский кинорежиссер Стивен Спилберг станет продюсером фильма о конкурентной борьбе Coca-Cola и Pepsi, сообщает Deadline.
Лента получит название «Война Колы». Режиссером картины будет Джадд Алатоу, ранее снявший «Немножко беременна». Производством займется студия Sony Pictures.
Фильм расскажет о соревновании двух компаний в 80-годах ХХ века за право называться главной газировки мира, а также о войне рекламных бюджетов и охоте на звезд кино, эстрады и телевидения.
Ранее стало известно, что Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru