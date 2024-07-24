СМИ: Селин Дион получит $2 миллиона за выступление на открытии Олимпиады

Канадская певица, композитор и автор песен Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности, получит $2 миллиона за выступление на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило издание Page Six.

Документальный фильм о Селин Дион и её борьбе с болезнью выйдет на экраны в июне

Согласно данным, артистка исполнит одну песню. Отмечается, что выход Селин Дион на сцену в конце этой недели станет ее первым публичным выступлением за многие годы.

Тридцать третьи Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля.

Ранее сообщалось, что Селин Дион тайно начала подготовку к концерту. Певица планирует выйти на сцену в Лас-Вегасе в ноябре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из YouTube
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