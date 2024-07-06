СМИ: Селин Дион тайно готовится к концерту в Лас-Вегасе
Канадская певица Селин Дион, страдающая от «синдрома жесткого человека», тайно начала подготовку к концерту, сообщает британский таблоид The Sun.
По данным издания, Дион планирует выйти на сцену в Лас-Вегасе в ноябре. Отмечается, что в рамках своего выступления певица планирует исполнить все свои главные хиты.
Последние несколько лет Дион проходит активную терапию: из‑за болезни она потеряла контроль над мышцами и практически не может петь. Издание отмечает, что в связи с состоянием здоровья дата концерта может меняться.
Российская исполнительница Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) ранее заявила, что отправится в гастрольный тур грядущей осенью, вернувшись на сцену после болезни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru