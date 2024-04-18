Документальный фильм о Селин Дион и её борьбе с болезнью выйдет на экраны в июне
Премьера документального фильма «I Am: Celine Dion» режиссера Айрин Тейлор состоится 25 июня на стриминговом сервисе Prime Video, сообщает ABC.
Он расскажет историю известной канадской певицы Селин Дион и ее борьбе с синдромом мышечной скованности. Лента станет «любовным письмом к поклонникам» исполнительницы, утверждают его создатели, в числе которых и сама главная героиня.
По словам Дион, ей захотелось задокументировать эту часть своей жизни.
«Попытаться повысить осведомленность об этой малоизвестной болезни, помочь другим людям с таким же диагнозом», — рассказала певица.
Ранее Селин Дион объявила об отмене европейского тура из-за неизлечимой болезни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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