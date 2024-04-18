Документальный фильм о Селин Дион и её борьбе с болезнью выйдет на экраны в июне

Он расскажет историю известной канадской певицы Селин Дион и ее борьбе с синдромом мышечной скованности. Лента станет «любовным письмом к поклонникам» исполнительницы, утверждают его создатели, в числе которых и сама главная героиня.

По словам Дион, ей захотелось задокументировать эту часть своей жизни.

«Попытаться повысить осведомленность об этой малоизвестной болезни, помочь другим людям с таким же диагнозом», — рассказала певица.

Ранее Селин Дион объявила об отмене европейского тура из-за неизлечимой болезни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

