Продюсер Сельянов назвал «безобразием» поздний отказ Хориняка от съемок

Отношения актера и создателей фильма регулируется договором, и если актер в последний момент отказывается от съемок, это «безобразный поступок», заявил продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов в беседе с НСН.

Арбитражный суд Москвы взыскал со звезды «Последнего богатыря» и «Кухни» актера Виктора Хориняка неустойку за поздний отказ сниматься в новой комедии, сообщает Telegram-канал Baza. Так, артист подписал контракт на съёмки у в фильме «Любви не бывает» и получил аванс. Однако работа в картине, где Хориняку досталась главная роль, в назначенный срок не началась - актер сообщил о своем отказе перед первым съемочным днем.