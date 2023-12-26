Продюсер Сельянов назвал «безобразием» поздний отказ Хориняка от съемок

Продюсер Сергей Сельянов заявил НСН, что в отношениях актера и создателей картины все регулируется договором, в отдельных случаях возможны судебные процессы.

Отношения актера и создателей фильма регулируется договором, и если актер в последний момент отказывается от съемок, это «безобразный поступок», заявил продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов в беседе с НСН.

Арбитражный суд Москвы взыскал со звезды «Последнего богатыря» и «Кухни» актера Виктора Хориняка неустойку за поздний отказ сниматься в новой комедии, сообщает Telegram-канал Baza. Так, артист подписал контракт на съёмки у в фильме «Любви не бывает» и получил аванс. Однако работа в картине, где Хориняку досталась главная роль, в назначенный срок не началась - актер сообщил о своем отказе перед первым съемочным днем.

Муцениеце отозвала иск о взыскании алиментов с Прилучного

«Все регулируется договором, в этом случае я подробностей не знаю. Если дело обстоит именно так, то это безобразный поступок. Если договор был подписан и он отказался в последний момент… А что касается судебного процесса, это нужно смотреть в каждом конкретном случае», - отметил он.

Ранее артиста, сыгравшего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обвинили в преступлении. По данным следствия, Сергей Базанов действовал в составе группы и напал на бизнесмена в Москве: мужчине выстрелили в голову и похитили сумку с $900 тысячами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ФильмАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры