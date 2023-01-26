«КиноПоиск» удалит из своих библиотек «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей»
Франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» будут удалены из библиотеки «КиноПоиска» после 31 января. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-кинотеатра.
Ранее компания Warner Bros., остановила выпуск фильмов и лицензирование своих проектов в России. Как пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика», релизы были доступны на «КиноПоиске» благодаря партнёрству с сервисом Амедиатека.
Также отмечается, что у некоторых крупных стримминговых сервисов контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney либо закончились в четвёртом квартале 2022 года, либо истекут в первом квартале 2023 года.
Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги заявила, что у студии есть большой интерес к созданию сериала по вселенной «Гарри Поттера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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