«КиноПоиск» удалит из своих библиотек «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей»

Франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» будут удалены из библиотеки «КиноПоиска» после 31 января. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-кинотеатра.

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Ранее компания Warner Bros., остановила выпуск фильмов и лицензирование своих проектов в России. Как пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика», релизы были доступны на «КиноПоиске» благодаря партнёрству с сервисом Амедиатека.

Также отмечается, что у некоторых крупных стримминговых сервисов контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney либо закончились в четвёртом квартале 2022 года, либо истекут в первом квартале 2023 года.

Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги заявила, что у студии есть большой интерес к созданию сериала по вселенной «Гарри Поттера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Каро Премьер
ТЕГИ:КонтрактыОнлайнКиноГарри Поттер
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