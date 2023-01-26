«КиноПоиск» удалит из своих библиотек «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей»

Ранее компания Warner Bros., остановила выпуск фильмов и лицензирование своих проектов в России. Как пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика», релизы были доступны на «КиноПоиске» благодаря партнёрству с сервисом Амедиатека.

Также отмечается, что у некоторых крупных стримминговых сервисов контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney либо закончились в четвёртом квартале 2022 года, либо истекут в первом квартале 2023 года.

Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги заявила, что у студии есть большой интерес к созданию сериала по вселенной «Гарри Поттера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

