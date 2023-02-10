СМИ: российские видеосервисы в марте 2023 года лишатся фильмов и сериалов Disney

Фильмы и сериалы американской студии Disney будут удалены с российских видеосервисов в марте 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с условиями соответствующих соглашений.

Disney приостанавливает показы своих фильмов в кинотеатрах России

Собеседник издания пояснил, весной заканчивается действие лицензионных контрактов. Эту информацию «Ведомостям» также подтвердили топ-менеджеры некоторых видеосервисов.

Отмечается, что фильмы и сериалы Disney в настоящее время присутствуют в библиотеках таких площадок, как, например, «Кинопоиск», «Иви», Okko. Представители данных онлайн-кинотеатров, а также российского офиса американской компании, от комментариев отказались.

Ранее с российских онлайн-площадок по причине завершения контрактов, стали исчезать фильмы кинокомпании Warner Bros., например, франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», сообщает НСН.

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ФОТО: flickr/Tom Simpson
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