СМИ: ряд блогеров проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег

По данным СМИ, у МВД России есть некий «чёрный список инфоцыган», который был создан еще до громких арестов блогеров.

Отмечается, что быть вычеркнутым из этого списка все же возможно. Для этого необходимо погасить налоговые долги, как, например, сделала Александра Митрошина, выплатив 130 миллионов рублей, сообщает Mash.



Ранее Блиновской предъявили официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

