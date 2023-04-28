Следователь: Обвиняемая в неуплате налогов Блиновская написала явку с повинной

По её словам, обвиняемая отказалась от дачи показаний и полностью признала свою вину. В ходе рассмотрения ходатайства о заключении Блиновской под домашний арест следователь напомнила, что женщина пыталась скрыться.

Адвокат блогера, в свою очередь, попросила назначить запрет определенных действий. Она опровергла заявления о попытке скрыться, так как Блиновской не была выписана повестка. Кроме того, защита представила платежное поручение, согласно которому блогер добровольно перечислила в бюджет «значительную сумму».

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что за отмывание денежных средств Блиновской грозит до двух лет лишения свободы, а по статье об уклонении от уплаты налогов её могут освободить от уголовной ответственности, если будут возмещены все суммы, сообщает «Свободная пресса».

