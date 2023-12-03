СМИ: Ротару перевезла 29-летнего внука с Украины в США

Певица и народная артистка СССР София Ротару перевезла 29-летнего внука Анатолия Евдокименко с Украины в США, пишет портал Utro.ru.

СМИ: Сын и внук артистки Ротару задержаны на границе с Молдавией

В публикации говорится, что родственник певицы пытается построить музыкальную карьеру в Соединенных Штатах. Мужчина выступает под псевдонимом SHMN, или Шаман.

При этом внук певицы не подражает российскому исполнителю SHAMAN (Ярослав Дронов), поскольку выбрал псевдоним в 2017 году. В США он подписал несколько контрактов с местными лейблами.

Отмечается, что Ротару оплачивает Евдокименко все счета и фактически содержит наследника.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил национализировать отель в Ялте, принадлежащий Ротару, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: wikipedia.org
ТЕГИ:СШАУкраинаПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры