СМИ: Ротару перевезла 29-летнего внука с Украины в США

В публикации говорится, что родственник певицы пытается построить музыкальную карьеру в Соединенных Штатах. Мужчина выступает под псевдонимом SHMN, или Шаман.

При этом внук певицы не подражает российскому исполнителю SHAMAN (Ярослав Дронов), поскольку выбрал псевдоним в 2017 году. В США он подписал несколько контрактов с местными лейблами.

Отмечается, что Ротару оплачивает Евдокименко все счета и фактически содержит наследника.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил национализировать отель в Ялте, принадлежащий Ротару, напоминает «Радиоточка НСН».

