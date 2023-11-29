В России появится новый семейный телеканал «Киномульт»
В России 18 декабря запустят новый семейный телеканал «Киномульт», передает ТАСС.
В программу телеканала включили советские киноленты «Про Красную Шапочку», «Кортик» и «Бронзовая птица», «Капитан Немо», «Проданный смех», «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».
«Киномульт» покажет и современные российские мультфильмы. Например, «Бодо Бородо», «Домики», «Бумажки», «Волшебный фонарь» и «Тима и Тома».
Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал песню с героями мультсериала «Смешарики», которая вошла в полнометражный фильм «Смешарики снимают кино», передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru