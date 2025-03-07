СМИ: Российские музыкальные лейблы нарастили выручку и прибыль на 50–60%

Российские музыкальные лейблы после ухода иностранных компаний нарастили свою выручку и прибыль на 50–60%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности в январе-феврале, лейбл «Первое музыкальное издательство» (ранее — «Музыкальное издательство "Союз"») нарастил выручку на 53% за прошлый год, она достигла 2,6 млрд рублей. Чистая прибыль организации увеличилась на 58%, до 747 млн. В свою очередь, компания Lotus Music бывшего топ-менеджера Warner Music в России Бахтияра Алиева увеличила свою выручку на 288%, она составила 431,4 млн рублей. При этом чистая прибыль лейбла достигла 51 млн рублей. У «МТС Лейбла» годовая выручка за прошлый год выросла в 20 раз. Компания не уточнила абсолютных показателей. Сведения о других лейблах пока не опубликованы.

Как пишет «Коммерсантъ», после ухода крупных зарубежных звукозаписывающих компаний из РФ на фоне спецоперации на Украине отечественные организации начали активную экспансию в музыкальный бизнес. Собственные лейблы запустили в том числе VK, МТС, ГК «Рики». По данным экспертов, сейчас музыкальный рынок растет в основном за счет платных подписчиков. При этом рынок в РФ увеличивается быстрее мирового.

Ранее глава Lotus Music Бахтияр Алиев запустил в России нового дистрибутора контента Ovokacho.

