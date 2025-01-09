Бывший топ-менеджер Warner Music запустил в России нового дистрибутора
Новый дистрибутор контента Ovokacho появился в России, его запустил глава лейбла Lotus Music, бывший руководитель Atlantic Records Russia (принадлежит Warner Music) Бахтияр Алиев. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Организация подписала прямые контракты на выгрузку контента со стримингами и выгрузила релизы января с помощью дистрибутора. По данным источников на медиарынке, Ovokacho будет работать как с Lotus Music (артисты — Emin, Slava Marlow, HammAli & Navai и другие), так и с прочими лейблами.
Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», ООО «Овокачо» зарегистрировали 9 сентября, основной бенефициар — Бахтияр Алиев, руководитель организации — Николай Салмин. Как уточнил Алиев в Telegram-канале, Салмин помогал ему развивать звукозаписывающую компанию Zhara Music (экс-Siyah Music).
По данным Национальной федерации музыкальной индустрии, в 2023 году объем рынка музыкальных сервисов по подписке увеличился почти на 40%, до 25,4 млрд рублей. При этом в 2024-м рост составил более 20%, показатель достиг 32 млрд рублей.
Между тем депутат Госдумы Андрей Луговой предложил запретить иностранную музыку на российских стримингах либо ограничить ее долю до 20%, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru