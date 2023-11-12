СМИ: режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь
12 ноября 202318:58
Режиссеру Александру Митте из-за повышения температуры вызвали скорую помощь.
«Скорую» вызывали, уже дома», - сказал помощник режиссера Геннадий Иванов в беседе с газетой «Известия».
Сын режиссера Евгений не стал комментировать ситуацию.
По данным Telegram-канала Mash, у Митты диагностировали пневмонию. Медики оказали ему помощь и рекомендовали обратиться в больницу, но режиссер отказался.
Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила РИА Новости, что состояние худрука Юрия Соломина улучшается, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru