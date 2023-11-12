СМИ: режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь

«Скорую» вызывали, уже дома», - сказал помощник режиссера Геннадий Иванов в беседе с газетой «Известия».

Сын режиссера Евгений не стал комментировать ситуацию.

По данным Telegram-канала Mash, у Митты диагностировали пневмонию. Медики оказали ему помощь и рекомендовали обратиться в больницу, но режиссер отказался.

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила РИА Новости, что состояние худрука Юрия Соломина улучшается, передает «Радиоточка НСН».

