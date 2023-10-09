СМИ: актер Павел Баршак попал в больницу со съемок сериала

Актер Павел Баршак попал в больницу с ранением грудной клетки и переломом ребер, сообщил Telegram-канал Baza.

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Артиста доставили в больницу утром 9 октября, ему плохо стало на съемках сериала.

По данным издания, Баршак ввязался в драку, заступившись за свою подругу, которая жаловалась на слишком настойчивого ухажера.

Ранее лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев отменил свои выступления из-за опухоли, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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