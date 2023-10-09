СМИ: актер Павел Баршак попал в больницу со съемок сериала
9 октября 202314:07
Актер Павел Баршак попал в больницу с ранением грудной клетки и переломом ребер, сообщил Telegram-канал Baza.
Артиста доставили в больницу утром 9 октября, ему плохо стало на съемках сериала.
По данным издания, Баршак ввязался в драку, заступившись за свою подругу, которая жаловалась на слишком настойчивого ухажера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru