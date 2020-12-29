СМИ рассказали о состоянии госпитализированной к ковидом Фрейндлих
Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая в понедельник была госпитализирована с коронавирусом в одну из клиник Санкт-Петербурга, остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
Накануне стало известно, что актрису госпитализировали с коронавирусной инфекцией в инфекционное отделение 122-й больницы имени Соколова, ее поместили в палату интенсивной терапии. Медики выявили у Фрейндлих 80% поражения легких. Сообщалось, что актриса в течение недели лечилась дома, передает телеканал «360».
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