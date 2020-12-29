СМИ рассказали о состоянии госпитализированной к ковидом Фрейндлих

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая в понедельник была госпитализирована с коронавирусом в одну из клиник Санкт-Петербурга, остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.