СМИ: Продолжение серии фильмов «Мир Юрского периода» может выйти в 2025 году

Новая часть популярной серии фильмов «Мир Юрского периода» (Jurassic World) может выйти в 2025 году. Об этом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что американский сценарист Дэвид Кепп, который работал над оригинальной лентой «Парк Юрского периода» (Jurassic Park, 1993), присоединился к команде создателей продолжения.

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Так, журнал со ссылкой на отчет кинокомпании Universal Pictures сообщил, что события четвертой части запустят «новую эру Юрского периода». В свою очередь сюжет картины будет развиваться вокруг новых действующих лиц. Согласно данным, разработка проекта продвигается активными темпами.

Ранее сообщалось, что дата выхода ряда голливудских блокбастеров поменялась после завершения забастовки актеров. Агентство Reuters отмечало, что «Дэдпул 3» стартует в прокате в конце июля 2024 года, а перезапуск серии «Блейд» произойдет в ноябре 2025 года вместо февраля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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