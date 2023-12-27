Захарова: У участников «голой вечеринки» Ивлеевой есть шанс на исправление
Осуждение, с которым столкнулись участники «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, дает им шанс стать лучше через работу над собой, заявила эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Для них это возможность каким-то образом, проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и найти этот путь к тому, чтобы стать чуть лучше», - пояснила она.
По словам Захаровой, осуждение и критика вечеринки в столичном клубе «Мутабор» подтверждает оздоровление российского общества. Она также добавила, что реакция общественности не является заказанной кампанией и травлей.
«Большая ошибка – не понимать, что это настоящая волна даже не гнева, не негодования – просто в едином порыве люди сказали: "Довольно теперь! Хватит"», – подчеркнула Мария Захарова.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН предположил, что всех участников скандальной вечеринки нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, а Филиппа Киркорова – лишить звания народного артиста, передает «Радиоточка НСН».
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