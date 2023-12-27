Захарова: У участников «голой вечеринки» Ивлеевой есть шанс на исправление

«Для них это возможность каким-то образом, проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и найти этот путь к тому, чтобы стать чуть лучше», - пояснила она.

По словам Захаровой, осуждение и критика вечеринки в столичном клубе «Мутабор» подтверждает оздоровление российского общества. Она также добавила, что реакция общественности не является заказанной кампанией и травлей.

«Большая ошибка – не понимать, что это настоящая волна даже не гнева, не негодования – просто в едином порыве люди сказали: "Довольно теперь! Хватит"», – подчеркнула Мария Захарова.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН предположил, что всех участников скандальной вечеринки нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, а Филиппа Киркорова – лишить звания народного артиста, передает «Радиоточка НСН».

