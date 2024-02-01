СМИ: Про Владимира Жириновского хотят снять байопик
1 февраля 202418:36
В России планируют снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
По данным СМИ, кинолента будет называться «Жириновский. Взлет». Остальные подробности не уточняются.
Отмечается, что режиссером фильма может стать Александр Баранов (сценарист «Иглы» и режиссер фильма «Джентльмены, удачи!»).
Ранее заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов объявил о выпуске почтовой марки и конверта с изображением Жириновского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru