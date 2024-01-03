Депутат Нилов: Жириновский увлекался собиранием будильников и значков
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что основатель и бывший лидер партии Владимир Жириновский увлекался коллекционированием будильников и значков. Слова парламентария приводит РИА Новости.
Законодатель отметил, что порой Жириновский был очень сентиментальным человеком и искал отдушину после тяжелой работы.
По словам Нилова, в какой-то момент политик начал коллекционировать маленькие будильники. Причиной необычного хобби депутат назвал пунктуальность Жириновского.
«Он не любил опаздывать. Всегда приезжал на встречи заранее», - сказал парламентарий.
Также он заявил, что Жириновский любил собирать значки и фигурки собак.
В декабре в России выпустили почтовую марку и конверт с изображением Жириновского. Кроме того, изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».
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