Депутат Нилов: Жириновский увлекался собиранием будильников и значков

Законодатель отметил, что порой Жириновский был очень сентиментальным человеком и искал отдушину после тяжелой работы.

По словам Нилова, в какой-то момент политик начал коллекционировать маленькие будильники. Причиной необычного хобби депутат назвал пунктуальность Жириновского.

«Он не любил опаздывать. Всегда приезжал на встречи заранее», - сказал парламентарий.

Также он заявил, что Жириновский любил собирать значки и фигурки собак.

В декабре в России выпустили почтовую марку и конверт с изображением Жириновского. Кроме того, изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».

